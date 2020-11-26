Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0272 RUR   0.0225 GBR   2.276 TRY   0.2138

Цена на нефть

25.11 $/bbl   WTI 45.71 0.80 Brent 48.61 0.75

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 26.11.2020 17:38

В Азербайджане за сутки зафиксировано 3 705 случаев заражений COVID-19, умерли 32 человека

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 3 705 человек (рекордное число заражений), общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 106 тыс. 101, сообщает в четверг республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 3 469 случаях заражения.

По данным ведомства, за сутки скончались 32 человека с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 1 256.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 68 тыс. 572 человек (+1609 за сутки, рекордный показатель).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 36 тыс. 273 человека, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 19 178 тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 1 млн 665,832 тыс. тестов на COVID-19.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ, СТАТИСТИКА


Похожие новости


В Азербайджане за сутки зафиксировано 3,469 тыс. случаев заражений COVID-19, число погибших - 30 В Азербайджане за сутки зафиксировано 3,646 тыс. случаев заражений COVID-19, антирекорд погибших - 34 В Азербайджане новый антирекорд по числу смертей за сутки от COVID-19 В Азербайджане за сутки зафиксировано 3,196 тыс. случаев заражений COVID-19 В Азербайджане за сутки зафиксировано 2,735 тыс. случаев заражений COVID-19 В Азербайджане зафиксирован новый антирекорд по числу заражений COVID-19 – 3 169 человек

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]