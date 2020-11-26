В Азербайджане за сутки зафиксировано 3 705 случаев заражений COVID-19, умерли 32 человека

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 3 705 человек (рекордное число заражений), общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 106 тыс. 101, сообщает в четверг республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 3 469 случаях заражения.

По данным ведомства, за сутки скончались 32 человека с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 1 256.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 68 тыс. 572 человек (+1609 за сутки, рекордный показатель).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 36 тыс. 273 человека, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 19 178 тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 1 млн 665,832 тыс. тестов на COVID-19.

Б.Рустамбеков