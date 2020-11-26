Парламент Армении не стал отменять военное положение в стране

Парламент Армении отклонил предложение оппозиционных фракций отменить введенное в стране 27 сентября военное положение.

Депутаты правящей фракции "Мой шаг" обосновали свое решение тем, что после трехстороннего соглашения о прекращении войны в Нагорном Карабахе и передаче территорий Азербайджану Армения получает 520 км границ с Азербайджаном, и возникает необходимость обеспечения безопасности. Депутаты от власти заявили также, что "существует угроза возобновления войны с Азербайджаном".

Отмены режима военного положения и отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна добивается оппозиция страны, после чего намерена начать процесс отставки Пашиняна.