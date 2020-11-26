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Карабахский конфликт 26.11.2020 19:10

Баку вручил ноту протеста послу Франции в связи с резолюцией Сената по Нагорному Карабаху – МИД Азербайджана

Посол Франции в Баку Закари Гросс во вторник был вызван в МИД Азербайджана, ему вручена нота протеста в связи с резолюцией, принятой 25 ноября французским Сенатом по Нагорному Карабаху.

«До посла Франции было доведено, что резолюция Сената противоречит международному праву, Уставу ООН, Хельсинкскому заключительному акту, резолюциям Совбеза ООН от 1993 года», - сообщает МИД Азербайджана.

Посол, в свою очередь, заявил, что доведет до сведения Парижа позицию МИД Азербайджана.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФРАНЦИЯ, КАРАБАХ, НОТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]