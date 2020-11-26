Баку вручил ноту протеста послу Франции в связи с резолюцией Сената по Нагорному Карабаху – МИД Азербайджана

Посол Франции в Баку Закари Гросс во вторник был вызван в МИД Азербайджана, ему вручена нота протеста в связи с резолюцией, принятой 25 ноября французским Сенатом по Нагорному Карабаху.

«До посла Франции было доведено, что резолюция Сената противоречит международному праву, Уставу ООН, Хельсинкскому заключительному акту, резолюциям Совбеза ООН от 1993 года», - сообщает МИД Азербайджана.

Посол, в свою очередь, заявил, что доведет до сведения Парижа позицию МИД Азербайджана.

Р.Ахмедов