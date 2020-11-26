Минэкономики Армении возглавил основатель службы доставки еды

Министром экономики Армении назначен основатель Menu Group UK LTD (служба доставки еды в Армении, Грузии и ряде стран СНГ) Ваган Керобян.

Соответствующий указ по предложению премьер-министра Армении Никола Пашиняна в четверг подписал президент Армен Саркисян.

Как сообщает пресс-служба президента, Саркисян также подписал указ об освобождении от должности главы Минэкономики Тиграна Хачатряна, который написал заявление об увольнении 24 ноября.