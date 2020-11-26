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Финансы 26.11.2020 21:03

Биткойн падает на 10% после достижения 3-летнего максимума

Курс биткойна в четверг демонстрирует падение после того, как он поднялся выше отметки в $19 тыс. впервые за последние три года.

Криптовалюта торгуется сейчас в районе $16,906 тыс., что на 10,3% ниже уровня на закрытие предыдущего дня, по данным CoinDesk. Исторический максимум в $19,783 тыс. был зафиксирован в декабре 2017 года.

Одной из возможных причин этого является фиксация прибыли после существенного подъема стоимости биткойна в последнее время, отмечает Trading Economics.

С начала текущего года криптовалюта подорожала примерно в 2,4 раза, в том числе за последние три месяца ее цена подскочила более чем на 50%. Это ралли привлекло внимание широкого круга людей, включая крупных инвесторов, что поддержало дальнейший рост покупок.

Котировки декабрьских контрактов на биткойн в ходе электронных торгов на CME в четверг падают на 10,6% - до $16,915 тыс.

Тем не менее, история показывает, насколько волатильны цены на биткойн. В марте котировки падали до $3,867 тыс. - более чем на 60% относительно конца прошлого года, что было обусловлено общим негативом на мировых рынках из-за пандемии COVID-19.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КРИПТОВАЛЮТЫ, ТОРГИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]