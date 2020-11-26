Биткойн падает на 10% после достижения 3-летнего максимума

Курс биткойна в четверг демонстрирует падение после того, как он поднялся выше отметки в $19 тыс. впервые за последние три года.
Криптовалюта торгуется сейчас в районе $16,906 тыс., что на 10,3% ниже уровня на закрытие предыдущего дня, по данным CoinDesk. Исторический максимум в $19,783 тыс. был зафиксирован в декабре 2017 года.
Одной из возможных причин этого является фиксация прибыли после существенного подъема стоимости биткойна в последнее время, отмечает Trading Economics.
С начала текущего года криптовалюта подорожала примерно в 2,4 раза, в том числе за последние три месяца ее цена подскочила более чем на 50%. Это ралли привлекло внимание широкого круга людей, включая крупных инвесторов, что поддержало дальнейший рост покупок.
Котировки декабрьских контрактов на биткойн в ходе электронных торгов на CME в четверг падают на 10,6% - до $16,915 тыс.
Тем не менее, история показывает, насколько волатильны цены на биткойн. В марте котировки падали до $3,867 тыс. - более чем на 60% относительно конца прошлого года, что было обусловлено общим негативом на мировых рынках из-за пандемии COVID-19.
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