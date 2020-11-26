Белавиа с 4 декабря возобновляет рейсы из Баку в Минск

Белорусская авиакомпания "Белавиа" с 4 декабря начнет регулярные полеты по маршруту Баку-Минск, сообщил авиаперевозчик в своем аккаунте в Twitter, передает "Интерфакс-Азербайджан".

"4 декабря мы возобновляем выполнение регулярных рейсов из столицы Азербайджана в Минск. Полеты будут выполняться четыре раза в неделю - по вторникам, пятницам, субботам и воскресеньям ", - отмечает авиакомпания.

По данным "Белавиа", полеты будут выполняться только в одну сторону - с вылетом из Баку в 4:15 по местному времени и прибытием в белорусскую столицу в 6:50.

Н.Аббасова