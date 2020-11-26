Российский военнослужащий обнаружен мертвым в Армении

Тело российского военнослужащего обнаружено по месту проживания вне воинской части в Армении сослуживцем, сообщает пресс-служба ЮВО в четверг.

"Комиссия командования российской военной базы ЮВО в Республике Армения совместно с правоохранительными органами проводит расследование по факту смерти военнослужащего по контракту. Тело военнослужащего без признаков жизни было обнаружено сослуживцем по месту проживания вне территории воинской части. Следов насильственной смерти на теле военнослужащего не выявлено", - говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего уточняются.