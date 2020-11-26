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26.11.2020 22:24

Европарламент призвал Совет ЕС ввести санкции против Турции за ее действия в отношении Кипра

Европарламент (ЕП) в принятой в четверг резолюции заявил, что решение Турции об открытии охраняемой Вароши - квартала Фамагусты на северо-востоке Кипра, подрывает перспективу полного решения кипрской проблемы, и призвал к антитурецким санкциям.

Европейские депутаты подчеркнули в резолюции, за которую проголосовало подавляющее большинство членов ЕП (631), что надежное урегулирование конфликта неизбежно должно быть осуществлено через диалог и дипломатию. Они призвали Совет ЕС ввести санкции против Турции в ответ на ее односторонние действия.

По их мнению, частичное "открытие" Вароши обострит межэтнические разногласия и еще больше закрепит раздел острова.

Европейские парламентарии потребовали от Турции передать территорию Вароши ее законным обитателям и воздерживаться от мер, которые нарушают демографическое равновесие острова в результате политики незаконного заселения.

Европарламент предупредил, что продолжающееся и все более заметное удаление Турции от ценностей и норм ЕС довело отношения между Евросоюзом и турецкой стороной до "исторически низкого уровня".

В Брюсселе указали на то, что незаконные и односторонние военные действия Турции в Восточном Средиземноморье наносят ущерб суверенитету государств-членов ЕС - Греции и Кипру. Евродепутаты также отметили прямую поддержку Турцией Азербайджана в ходе карабахского конфликта и ее вызывающие вопросы действия в Ливии и Сирии.

24 ноября глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил в ответ на обвинения членов ЕП в недостаточной реакции Брюсселя на действия Анкары на Кипре, что Совет Европейского союза решит, как дальше строить отношения с Турцией.

"Никто не кланяется, но мы должны продолжать поддерживать связь с Турцией (...) Конечно, мы переживаем критический момент в наших отношениях с Турцией, но можете быть уверены, что ЕС на стороне Кипра и Греции", - сказал высокий представитель Евросоюза по иностранным делам.

"Не мне сейчас говорить, что это будет и будут ли санкции. Совет ЕС обсудит это, и я буду усердно работать над подготовкой обсуждения, направленного на выработку решения, которое политически примут лидеры ЕС", - пояснил Боррель.

Поводом для острой дискуссии в представительной ассамблее ЕС стал недавний визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в город-призрак Варошу, когда-то популярный туристический квартал Фамагусты.

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Тэги: ЕП, ТУРЦИЯ, САНКЦИИ, ЕС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]