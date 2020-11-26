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Дальнее зарубежье 26.11.2020 23:19

Гроб с телом Марадоны вынесли из президентского дворца из соображений безопасности

Из-за беспорядков в центре Буэнос-Айреса власти приняли решение убрать из здания президентского дворца выставленный там для прощания гроб с телом покойного футболиста Диего Марадоны, сообщает в четверг интернет-портал аргентинской газеты "Кларин".

Ранее сообщалось о столкновениях футбольных фанатов с полицией в центре аргентинской столицы, где полицейским пришлось применить резиновые пули и слезоточивый газ. Есть пострадавшие.

О стычках с полицией сообщалось и в момент начала церемонии прощания, когда толпа футбольных фанатов попыталась вломиться в помещение президентского дворца. В результате инцидента один человек получил травмы.

Для того, чтобы проститься с кумиром в центре Буэнос-Айреса выстроилась многокилометровая очередь, в которой приходится отстаивать не менее трех часов.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРГЕНТИНА, МАРАДОНА, ПРОЩАНИЕ, ИНЦИДЕНТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]