Гроб с телом Марадоны вынесли из президентского дворца из соображений безопасности

Из-за беспорядков в центре Буэнос-Айреса власти приняли решение убрать из здания президентского дворца выставленный там для прощания гроб с телом покойного футболиста Диего Марадоны, сообщает в четверг интернет-портал аргентинской газеты "Кларин".

Ранее сообщалось о столкновениях футбольных фанатов с полицией в центре аргентинской столицы, где полицейским пришлось применить резиновые пули и слезоточивый газ. Есть пострадавшие.

О стычках с полицией сообщалось и в момент начала церемонии прощания, когда толпа футбольных фанатов попыталась вломиться в помещение президентского дворца. В результате инцидента один человек получил травмы.

Для того, чтобы проститься с кумиром в центре Буэнос-Айреса выстроилась многокилометровая очередь, в которой приходится отстаивать не менее трех часов.