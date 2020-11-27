Разработанная научным центром "Вектор" вакцина от коронавируса поступит в гражданский оборот 10 декабря, массовая вакцинация запланирована на 2021 год, заявил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа научного центра "Вектор" Роспотребнадзора Александр Рыжиков.
"Ближайшая дата поступления в гражданский оборот вакцины - 10 декабря, дальнейшая массовая вакцинация начнется в 21 году", - сказал Рыжиков на пресс-конференции в пятницу.
По его словам, вакцинация будет добровольной и бесплатной для граждан.
Он отметил, что на сегодняшний день выпущено 25 тыс. доз вакцины "ЭпиВакКорона", разработанной научным центром "Вектор" и до конца года "это количество, надеемся, будет удвоено".
В "Векторе" ранее заявляли, что это количество вакцины будут направлено на проведение пострегистрационных исследований.
Разработанная "Вектром" вакцина стала второй зарегистрированной российской вакциной от коронавируса. На прошлой неделе Минздрав выдал разрешение на проведение пострегистрационных исследований препарата.
Первой российской вакциной стала разработка института им. Гамалеи Минздрава России, получившая название "Спутник V". С сентября она проходит этап пострегистрационных исследований.
Центр имени Чумакова РАН разработал свою вакцину, это цельновирионная вакцина, которая содержит цельный вирус. Как ожидается, зарегистрирована вакцина может быть до конца года.
Азербайджан призывает страны ОЧЭС к более тесному экономическому сотрудничеству – глава МИД
Трехстороннее заявление по Карабаху открывает новые возможности для сотрудничества в регионе - Байрамов
Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ ситуацию вокруг Карабаха
Тариф "Транснефти" остается одним из самых низких в мире - исследование KPMG
В украинские ПХГ в 2020г закачано рекордные 27 млрд кубометров газа
ЦБ Азербайджана планирует 30 ноября на депозитном аукционе привлечь 200 млн манатов на 14 дней
ИВ Габалинского района направит около 2,7 млн манатов на строительство жилого здания
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
Заявления Канады о киберугрозе со стороны России безосновательны - МИД РФ
США при Байдене будут вести курс на смену власти в Белоруссии - Слуцкий
Лукашенко заявляет, что не будет президентом при новой конституции
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
«Я уверен, что поддержка клиентов в это непростое время окупится сторицей»: интервью с Дариушом Каспршиком, Членом Наблюдательного Совета AccessBank
Банк Республика запускает кредитную кампанию «Выгодная Пятница»
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз
Вусал Гасымлы: Армения будет привлечена к международно-правовой ответственности