Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0271 RUR   0.0225 GBR   2.2728 TRY   0.2156

Цена на нефть

26.11 $/bbl   WTI 45.81 0.10 Brent 47.80 -0.81

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 27.11.2020 15:30

Массовая вакцинация препаратом центра "Вектор" запланирована на 2021 год - разработчик

Разработанная научным центром "Вектор" вакцина от коронавируса поступит в гражданский оборот 10 декабря, массовая вакцинация запланирована на 2021 год, заявил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа научного центра "Вектор" Роспотребнадзора Александр Рыжиков.

"Ближайшая дата поступления в гражданский оборот вакцины - 10 декабря, дальнейшая массовая вакцинация начнется в 21 году", - сказал Рыжиков на пресс-конференции в пятницу.

По его словам, вакцинация будет добровольной и бесплатной для граждан.

Он отметил, что на сегодняшний день выпущено 25 тыс. доз вакцины "ЭпиВакКорона", разработанной научным центром "Вектор" и до конца года "это количество, надеемся, будет удвоено".

В "Векторе" ранее заявляли, что это количество вакцины будут направлено на проведение пострегистрационных исследований.

Разработанная "Вектром" вакцина стала второй зарегистрированной российской вакциной от коронавируса. На прошлой неделе Минздрав выдал разрешение на проведение пострегистрационных исследований препарата.

Первой российской вакциной стала разработка института им. Гамалеи Минздрава России, получившая название "Спутник V". С сентября она проходит этап пострегистрационных исследований.

Центр имени Чумакова РАН разработал свою вакцину, это цельновирионная вакцина, которая содержит цельный вирус. Как ожидается, зарегистрирована вакцина может быть до конца года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ВАКЦИНАЦИЯ, ВЕКТОР, ПЛАНЫ

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]