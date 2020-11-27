Разработанная научным центром "Вектор" вакцина от коронавируса поступит в гражданский оборот 10 декабря, массовая вакцинация запланирована на 2021 год, заявил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа научного центра "Вектор" Роспотребнадзора Александр Рыжиков.

"Ближайшая дата поступления в гражданский оборот вакцины - 10 декабря, дальнейшая массовая вакцинация начнется в 21 году", - сказал Рыжиков на пресс-конференции в пятницу.

По его словам, вакцинация будет добровольной и бесплатной для граждан.

Он отметил, что на сегодняшний день выпущено 25 тыс. доз вакцины "ЭпиВакКорона", разработанной научным центром "Вектор" и до конца года "это количество, надеемся, будет удвоено".

В "Векторе" ранее заявляли, что это количество вакцины будут направлено на проведение пострегистрационных исследований.

Разработанная "Вектром" вакцина стала второй зарегистрированной российской вакциной от коронавируса. На прошлой неделе Минздрав выдал разрешение на проведение пострегистрационных исследований препарата.

Первой российской вакциной стала разработка института им. Гамалеи Минздрава России, получившая название "Спутник V". С сентября она проходит этап пострегистрационных исследований.

Центр имени Чумакова РАН разработал свою вакцину, это цельновирионная вакцина, которая содержит цельный вирус. Как ожидается, зарегистрирована вакцина может быть до конца года.