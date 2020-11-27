Комитет постоянных представителей стран ЕС (Coreper) должен в ближайшие дни одобрить рамочный санкционный режим за нарушение прав человека в мире, сообщил в пятницу корреспондент радио "Свободная Европа" Рикард Йозвяк.
"На следующей неделе послы ЕС утвердят глобальный режим санкций относительно (нарушений) прав человека. Он должен быть запущен незадолго до или в День прав человека 10 декабря", - написал журналист в твиттере.
Выступая 26 ноября на пленарной сессии Европейского парламента, член Еврокомиссии Янез Ленарчич заявил: "Что касается так называемого "закона Магнитского", Еврокомиссия свою работу сделала. Она направила предложение в Совет (ЕС)".
После согласования постпредами стран ЕС санкционный режим должен быть утвержден Советом ЕС.
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