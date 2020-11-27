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Дальнее зарубежье 27.11.2020 15:40

В ЕС ко дню прав человека 10 декабря могут утвердить европейский "акт Магнитского" - СМИ

Комитет постоянных представителей стран ЕС (Coreper) должен в ближайшие дни одобрить рамочный санкционный режим за нарушение прав человека в мире, сообщил в пятницу корреспондент радио "Свободная Европа" Рикард Йозвяк.

"На следующей неделе послы ЕС утвердят глобальный режим санкций относительно (нарушений) прав человека. Он должен быть запущен незадолго до или в День прав человека 10 декабря", - написал журналист в твиттере.

Выступая 26 ноября на пленарной сессии Европейского парламента, член Еврокомиссии Янез Ленарчич заявил: "Что касается так называемого "закона Магнитского", Еврокомиссия свою работу сделала. Она направила предложение в Совет (ЕС)".

После согласования постпредами стран ЕС санкционный режим должен быть утвержден Советом ЕС.

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Тэги: ЕС, ПРАВОЗАЩИТА, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]