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СНГ 27.11.2020 15:53

Минобороны РФ в 2021 году потратит две трети бюджета на закупку вооружения - Шойгу

Вооружённые силы России в 2021 году получат более 3,4 тыс. новой и 1,3 тыс. отремонтированной военной техники - на это уйдёт две трети бюджета Минобороны, сообщил глава военного ведомства Сергей Шойгу.

"В следующем году две трети финансовых средств пойдут на закупку вооружения. Запланированы поставки более 3 400 единиц и ремонт 1 300 единиц основных образцов военной техники", - заявил Шойгу на заседании коллегии Минобороны РФ в пятницу.

По его словам, уже началась подготовка конкурсной документации и проектов госконтрактов по гособоронзаказу-2021. Кроме того, заключаются госконтракты, которые вступят в силу после утверждения соответствующего постановления правительства.

Министр отметил, что реализация ГОЗ в следующем году "обеспечит сбалансированное оснащение Вооружённых сил современной техникой".

"Оснащённость частей постоянной готовности новейшими образцами к началу 2022 года будет более 71%, а обеспеченность Вооружённых сил военной техникой превысит 98%", - сказал Шойгу.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, МИНОБОРОНЫ, БЮДЖЕТ, ВООРУЖЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]