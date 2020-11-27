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Барнье в пятницу вернется на переговоры по Brexit в Лондон

Главный переговорщик от ЕС на переговорах с Великобританией Мишель Барнье, соблюдавший режим изоляции из-за COVID-19, в пятницу заявил, что возвращается на переговоры в Лондон.

"Я и моя команда завершили карантин. Переговоры в очном формате теперь могут быть продолжены", - написал он в твиттере.

"Отправляюсь в Лондон сегодняшним вечером, чтобы продолжить переговоры ЕС и Великобритании с Дэвидом Фростом и его командой", - добавил он.

Барнье также предупредил, что между сторонами "сохраняются те же значительные разногласия".

В онлайн-формате переговоры возобновились в начале этой недели.

На прошлой неделе переговоры между Лондоном и Брюсселем по вопросам торговли приостановили из-за выявленного случая заражения коронавирусом члена европейской делегации.

Великобритания ведет сложные переговоры с ЕС об отношениях сторон после Brexit. При этом считается, что именно сейчас переговорный процесс достиг особенно важного этапа.

В конце 2020 года завершается переходный период перед окончательным выходом Великобритании из ЕС. Предполагалось, что за это время стороны договорятся о принципах дальнейших отношений в самых разных сферах.

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Тэги: ЕС, БРИТАНИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]