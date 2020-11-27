Средневзвешенный тариф ПАО "Транснефть" в 2018-2019 годах, рассчитанный на 100 ткм грузооборота нефти, более чем вдвое ниже медианного значения для сопоставимых компаний: $0,87 против медианы $2,13, - следует из обзора показателей деятельности российской монополии и зарубежных аналогов, подготовленного KPMG.
"Подобное значение тарифа является одним из самых низких среди компаний, занимающихся трубопроводной транспортировкой нефти", - отмечает консультант.
Аналогичная ситуация и с тарифом на транспортировку нефтепродуктов - его значение у "Транснефти" (MOEX: TRNF) более чем на 32,9% ниже медианного среди зарубежных компаний: $2,12 против $3,16.
Сравнение по средневзвешенному тарифу на 100 ткм позволяет учитывать фактор различий в величине плеча транспортировки от пунктов приема нефти до пунктов сдачи и минимизировать погрешность из-за различий в масштабах компаний, поясняется в отчете.
Величина удельных операционных расходов "Транснефти" на транспортировку нефти в 2019 году было в 3,2 раза ниже медианного значения: $0,31/100 ткм против медианы $1,01, по нефтепродуктам - в два раза ниже: $0,81 против $1,61.
В 2018-2019 годах показатель рентабельности по EBITDA "Транснефти" находился на стабильном уровне и составил 44-46%, однако был немного ниже уровня медианного значения (50%) по сравниваемым компаниям. В этот период по рентабельности лидировали Conoco Offshore Pipeline, Enterprise Crude Pipeline, Razorback Pipeline Company (значения показателя оказались существенно выше медианы - 76-96% против 50%). При этом у Chevron Pipeline и ExxonMobil (SPB: XOM) Pipeline была отрицательная EBITDA, что также привело к отрицательной рентабельности по данному показателю.
Коэффициент износа основных фондов российской монополии в 2019 году (41%) находился ниже уровня медианного значения (46%). Судя по небольшому росту показателя износа, у "Транснефть" в текущий момент значительный объем средств направляется на реконструкцию и модернизацию, а также новое строительство, отмечает KPMG. Максимальное значение коэффициента износа основных фондов в 2018-2019 гг. наблюдается у ConocoPhillips (SPB: COP) Pipeline (74%), минимальное у KazTransOil (3%).
Показатель удельной аварийности при транспортировке по магистральным трубопроводам ПАО в 2019 году был в 17 раз ниже медианного значения среди сопоставимых компаний (0,06 против 1,05). Значение показателя объема разлива к протяженности трубопроводов "Транснефти" в прошлом году было в несколько тысяч раз ниже медианного значения (0,0003 против 5,43).
В 2019 году производительность труда в "Транснефти" в натуральном выражении была выше медианного значения более чем в два раза (17,6 млн ткм/чел. против 7,6 млн ткм/чел.). Среди зарубежных компаний высокую производительность труда продемонстрировала ExxonMobil Pipeline Co (18,4 млн ткм/чел. в 2018 г.), наихудший показатель был у Chevron Pipeline Co - 0,7 млн ткм/чел.
В итоговый периметр исследования KPMG были включены 62 зарубежные компании: 44 компании из США и Канады, 11 европейских компаний и семь компаний из Южной Америки, Африки и АТР. В ходе работы изучались данные BP Pipelines (North America), Blueknight Energy Partners, Buckeye Pipeline Company, Caspian Pipeline Consortium (КТК), Chevron Pipe Line Company, CLH Group, Colonial Pipeline, Conoco Offshore Pipe Line Company, ConocoPhillips Transportation Alaska, Conpet, Delek Logistics Partners LP, Eilat Ashkelon Pipeline, Enbridge Energy LP, Enbridge Inc., EnLink Midstream, Enterprise Crude Pipeline, Enterprise Products Partners, Excel Pipeline, Enterprise TE, Explorer Pipeline, ExxonMobil Pipeline Company, Genesis Energy, Genesis Pipeline USA, Holly Energy Partners, Inter Pipeline, Jadranski Naftovod, KazTransOil, Kinder Morgan, Magellan Midstream Partners, Magellan Pipeline Company, Marathon Pipe Line, MERO Ceska, Mid-America Pipeline Company, Mid-Valley Pipeline, MPLX, Mineralolverbundleitung Norddeutsche Oelleitungsgesellschaft, Norddeutsche Oelleitungsgesellschaft, Nord-West-Olleitung, Nustar Energy, NuStar Pipeline Operating Partnership, Pembina Pipeline Corporation, Petrobras, PetroChina, Phillips 66 (SPB: PSX), Plains All American Pipeline, Plains Midstream Canada, Plantation Pipe Line Company, Platte Pipeline, Portland Pipe Line Corporation, Razorback Pipeline Company, Rhein-Main-Rohrleitungstransportgesellschaft, Royal Dutch Shell (SPB: RDS.A), Shell PipeLine, Spectra Energy Corp, Sunoco Logistics Partners, Sunoco Pipeline, TransCanada Keystone Pipeline, TransMontaigne Partners, Transnet, Transpetro-Petrobras Transporte, Trapil (Societedes Transports Petrolierspar pipelines), West Texas Gulf Pipeline.
Исследование подтвердило отсутствие среди зарубежных трубопроводных компаний аналогов ПАО "Транснефть", сопоставимых с компанией по масштабам трубопроводной деятельности с точки зрения ключевых производственных показателей: грузооборот, объем транспортировки, плечо транспортировки, протяженность трубопроводов, выручка от транспортировки, отмечает KPMG. Так, в 2018-2019 годах грузооборот российской компании составлял более 1,2 трлн ткм, что более чем в семь раз превышает показатель компании с наибольшим объемом грузооборота в США в рассматриваемой выборке (Enbridge).
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