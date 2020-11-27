Лукашенко заявил о готовности Белоруссии направить в Польшу врачей для борьбы с Covid

Белоруссия готова помочь Польше в лечении больных коронавирусом, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения 6-й городской клинической больницы Минска в пятницу.
"Нам надо своих больных лечить, но мы готовы и им помочь. Но только давайте по-человечески: вам надо - мы к вам отправим бригаду, поможем", - сказал Лукашенко, в очередной раз комментируя желание польских властей "переманить" в свою страну белорусских медиков. Его цитирует госагентство БелТА.
Ранее Лукашенко предупреждал врачей, которые собираются ехать на работу в Польшу, что они не смогут вернуться. "Особенно просят наших врачей приехать в Польшу, чтобы помочь населению и государству в борьбе с ковидом. Хочу предупредить: лишних врачей у нас нет. Нам самим надо лечить наших людей. Но, следуя своему принципу, мы никого держать не будем. Однако надо понимать: уехал - назад не вернешься, там будешь работать и зарабатывать те большие деньги, за которыми уехал", - говорил Лукашенко 5 ноября на совещании о принимаемых мерах противодействия распространению вирусных инфекций.
Лукашенко подчёркивал тогда, что "это не угроза, а приказ для правительства". "Всех надо ставить на место, никому не препятствуя в случае, если он хочет большого рубля или у него позеленели глаза от валюты", - заявил президент.
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