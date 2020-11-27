Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ ситуацию вокруг Карабаха

Вопросы борьбы с преступлениями в киберпространстве, положение дел вокруг Нагорного Карабаха, а также другие вопросы обсуждались на совещании президента России Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщил в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Основная тема совещания - повышение эффективности борьбы с преступлениями в сфере компьютерной безопасности", - сказал он.
"Состоялся также разговор о деятельности российских миротворцев и о работе гуманитарной миссии в Карабахе", - сообщил Песков. "В этом контексте президент информировал участников совещания о своих состоявшихся телефонных контактах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном", - добавил он.
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