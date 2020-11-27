Вооруженный налетчик ограбил в Тбилиси экспресс-филиал Банка Грузии

Вооруженный мужчина в пятницу днем ворвался в экспресс-филиал Банка Грузии, одного из крупнейших банков страны, расположенный в районе Дигоми в Тбилиси, рядом с отделением полиции.
Как сообщают грузинские СМИ, по словам очевидцев происшедшего, мужчина был в маске с огнестрельным оружием в руках.
"Он (налетчик) направил оружие на нас и потребовал не двигаться, а сам обратился к сотруднице банка с требованием открыть кассу, после чего забрал находящиеся там деньги и сбежал", - рассказал в эфире телеканала "Имеди" один из очевидцев ограбления.
Пока не известно, какую сумму унес грабитель, которого пока не удалось задержать. О пострадавших во время ограбления не сообщается.
В МВД Грузии по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 179 УК Грузии (разбой, совершенный в целях завладения вещью в крупном размере).
Как сообщалось, 21 октября в городе Зугдиди (на западе Грузии) вооруженный грабитель взял более двух десятков человек в заложники в здании филиала Банка Грузии. Взамен на освобождение заложников налетчику была передана денежная сумма в 500 тыс. долларов США, после чего ему удалось скрыться. Поиски преступника ведутся до сих пор.
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