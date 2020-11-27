Цены на нефть меняются разнонаправленно, могут завершить ростом 4-ю неделю подряд

Цены на нефть эталонных марок изменяются разнонаправленно в пятницу: Brent перешла к росту, в то время как WTI продолжает дешеветь.

Между тем котировки могут продемонстрировать рост по итогам четвертой недели подряд на фоне позитивных новостей о вакцинах от коронавируса, возможной отсрочке запланированного увеличения добычи ОПЕК+ в январе и начала передачи власти избранному президенту США Джо Байдену, пишет Trading Economics.

Тем временем давление на нефтяные цены оказывают сохраняющиеся опасения по поводу спроса на топливо в краткосрочной перспективе и тревоги в связи с избыточным предложением на рынке.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:15 в пятницу составляет $48,15 за баррель, что на $0,35 (0,73%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $45,32 за баррель, что на $0,39 (0,85%) ниже уровня предыдущих торгов.

"Поскольку ралли нефтяных цен в ноябре в основном было основано на ожиданиях, настроениях и спекулятивных сделках, время для некоторой коррекции уже давно пришло", - говорит старший рыночный аналитик OANDA Джеффри Холли.

По итогам торгов в среду оба контракта достигли максимальных отметок с 5 марта благодаря оптимизму трейдеров относительно прогресса в разработке сразу нескольких вакцин от COVID-19.

В то же время британская фармацевтическая компания AstraZeneca PLC и Оксфордский университет признали, что при разработке вакцины допустили "производственную ошибку", что ставит под сомнение сделанные ранее ими заявления о высокой эффективности их препарата.

Цены также демонстрируют волатильность в преддверии заседания министров стран ОПЕК+, намеченного на 1 декабря.

"Я думаю, они продлят текущие ограничения на добычу, поскольку экономическая ситуация остается непростой, однако это будет нелегкое решение и в ходе встречи будет много споров", - сказал сырьевой аналитик Fat Prophets Дэвид Леннокс, которого цитирует S&P Global Platts.