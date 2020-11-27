Цены на нефть меняются разнонаправленно, могут завершить ростом 4-ю неделю подряд

Цены на нефть эталонных марок изменяются разнонаправленно в пятницу: Brent перешла к росту, в то время как WTI продолжает дешеветь.
Между тем котировки могут продемонстрировать рост по итогам четвертой недели подряд на фоне позитивных новостей о вакцинах от коронавируса, возможной отсрочке запланированного увеличения добычи ОПЕК+ в январе и начала передачи власти избранному президенту США Джо Байдену, пишет Trading Economics.
Тем временем давление на нефтяные цены оказывают сохраняющиеся опасения по поводу спроса на топливо в краткосрочной перспективе и тревоги в связи с избыточным предложением на рынке.
Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:15 в пятницу составляет $48,15 за баррель, что на $0,35 (0,73%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $45,32 за баррель, что на $0,39 (0,85%) ниже уровня предыдущих торгов.
"Поскольку ралли нефтяных цен в ноябре в основном было основано на ожиданиях, настроениях и спекулятивных сделках, время для некоторой коррекции уже давно пришло", - говорит старший рыночный аналитик OANDA Джеффри Холли.
По итогам торгов в среду оба контракта достигли максимальных отметок с 5 марта благодаря оптимизму трейдеров относительно прогресса в разработке сразу нескольких вакцин от COVID-19.
В то же время британская фармацевтическая компания AstraZeneca PLC и Оксфордский университет признали, что при разработке вакцины допустили "производственную ошибку", что ставит под сомнение сделанные ранее ими заявления о высокой эффективности их препарата.
Цены также демонстрируют волатильность в преддверии заседания министров стран ОПЕК+, намеченного на 1 декабря.
"Я думаю, они продлят текущие ограничения на добычу, поскольку экономическая ситуация остается непростой, однако это будет нелегкое решение и в ходе встречи будет много споров", - сказал сырьевой аналитик Fat Prophets Дэвид Леннокс, которого цитирует S&P Global Platts.
Азербайджан призывает страны ОЧЭС к более тесному экономическому сотрудничеству – глава МИД
Трехстороннее заявление по Карабаху открывает новые возможности для сотрудничества в регионе - Байрамов
Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ ситуацию вокруг Карабаха
Число случаев COVID-19 в Индии превысило 9,3 млн, в Индонезии установлен антирекорд по случаям заражения
Массовая вакцинация препаратом центра "Вектор" запланирована на 2021 год - разработчик
Вооруженный налетчик ограбил в Тбилиси экспресс-филиал Банка Грузии
ИВ Габалинского района направит около 2,7 млн манатов на строительство жилого здания
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
Заявления Канады о киберугрозе со стороны России безосновательны - МИД РФ
США при Байдене будут вести курс на смену власти в Белоруссии - Слуцкий
Лукашенко заявляет, что не будет президентом при новой конституции
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
«Я уверен, что поддержка клиентов в это непростое время окупится сторицей»: интервью с Дариушом Каспршиком, Членом Наблюдательного Совета AccessBank
Банк Республика запускает кредитную кампанию «Выгодная Пятница»
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз
Вусал Гасымлы: Армения будет привлечена к международно-правовой ответственности