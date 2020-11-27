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АПК 27.11.2020 15:36

Azerpambig направит около 250 тыс. манатов на закупку сельхозтехники

ООО «Агропромышленный комплекс Azerpambig» планирует приобрести сельскохозяйственную технику, с этой целью заключен контракт с ОАО «Prior Lieasing».

Согласно данным, опубликованным на сайте www.etender.gov.az, с Prior Lieasing» заключен контракт на приобретение 60 единиц 4-хкорпусных и двух единиц 6-тикорпусных плугов.

Сумма заключенного контракта - 248,696 тыс. манатов.

Х.Насирзаде

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АГРОПРОМКОМПЛЕКС, ТЕХНИКА, ЗАКУПКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]