Azerpambig направит около 250 тыс. манатов на закупку сельхозтехники

ООО «Агропромышленный комплекс Azerpambig» планирует приобрести сельскохозяйственную технику, с этой целью заключен контракт с ОАО «Prior Lieasing».

Согласно данным, опубликованным на сайте www.etender.gov.az, с Prior Lieasing» заключен контракт на приобретение 60 единиц 4-хкорпусных и двух единиц 6-тикорпусных плугов.

Сумма заключенного контракта - 248,696 тыс. манатов.

Х.Насирзаде