Azerpambig направит около 250 тыс. манатов на закупку сельхозтехники

ООО «Агропромышленный комплекс Azerpambig» планирует приобрести сельскохозяйственную технику, с этой целью заключен контракт с ОАО «Prior Lieasing».
Согласно данным, опубликованным на сайте www.etender.gov.az, с Prior Lieasing» заключен контракт на приобретение 60 единиц 4-хкорпусных и двух единиц 6-тикорпусных плугов.
Сумма заключенного контракта - 248,696 тыс. манатов.
Х.Насирзаде
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