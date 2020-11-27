ЦБ Азербайджана планирует 30 ноября на депозитном аукционе привлечь 200 млн манатов на 14 дней

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) 30 ноября 2020 года проведет депозитный аукцион для банков с целью привлечь 200 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

"ЦБА 30 ноября проведет депозитный аукцион, посредством которого рассчитывает привлечь 200 млн манатов сроком на 14 дней. Привлекаемая сумма может быть увеличена максимум на 20%", - отметили в банке.

На предыдущем аукционе – 23 ноября - ЦБА привлек 100 млн манатов.

Процентный коридор по привлекаемым средствам на аукционе 30 ноября установлен 6,01%-6,49%.

Как сообщалось, ЦБА в июне 2016 года начал проведение депозитных аукционов.

Н.Аббасова