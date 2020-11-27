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Карабахский конфликт 27.11.2020 16:26

Трехстороннее заявление по Карабаху открывает новые возможности для сотрудничества в регионе - Байрамов

Договоренности по Нагорному Карабаху, достигнутые между лидерами Азербайджана, РФ и Армении, открывают новые возможности в рамках сотрудничества со странами-участницами Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

«Мы вступили в новый этап урегулирования конфликта, этап реконструкции и восстановления, этап восстановления мирного сосуществования. Появляются новые возможности для развития и сотрудничества, и ОЧЭС необходимо оценить и воспользоваться новыми реалиями», - сказал Байрамов на 42-м заседании Совета министров иностранных дел стран-участниц ОЧЭС.

Текст выступления Байрамова распространила пресс-служба МИД Азербайджана.

При этом министр также подчеркнул, что отныне будут созданы новые возможности для реализации перспективных экономических проектов.

«Все экономические и транспортные связи в регионе открываются. Это означает, что может быть запущен жизненно важный независимый сухопутный коридор между Азией и Европой, что создаст возможности для усиления роли нашего региона в торговле», - отметил глава МИД.

По его словам, конфликты, оккупация и отсутствие ответственности представляли серьезные риски миру и безопасности, что, в свою очередь, также является препятствием региональному сотрудничеству.

«Хочу обратить внимание Совета на то, что заявление, подписанное президентом Азербайджана, президентом России и премьер-министром Армении 9 ноября этого года, открыло новую страницу в урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Армения выводит свои ВС с оккупированных территорий Азербайджана. Азербайджан восстанавливает свою территориальную целостность и суверенитет. В бывшей зоне конфликта размещаются миротворческие силы и создается совместный центр наблюдения за прекращением огня», - подчеркнул министр.

Х.Насирзаде

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Тэги: БАЙРАМОВ, КАРАБАХ, ВОЗМОЖНОСТИ


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