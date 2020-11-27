Азербайджан призывает страны ОЧЭС к более тесному экономическому сотрудничеству – глава МИД

Страны Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) должны перейти к более тесному сотрудничеству, считает глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.
«Объявление многих важных инициатив заслуживает похвалы, но необходимо более тесное сотрудничество для обеспечения практических результатов этих инициатив в интересах наших народов», - сказал Байрамов на 42-м заседании Совета министров иностранных дел стран-участниц ОЧЭС.
Текст выступления Байрамова распространила пресс-служба МИД Азербайджана.
При этом министр также подчеркнул, что следует усилить совместные действия по устранению последствий, вызванных пандемией коронавируса COVID-19.
«Облегчая взаимодействие между различными рабочими группами и укрепляя отраслевые и государственно-частные партнерства, ОЧЭС может помочь странам справиться со многими последствиями кризиса COVID и добиться более качественного восстановления», - отметил глава МИД.
По словам Байрамова, официальный Баку всегда готов к новым предложениям по реализации региональных проектов, в частности, в таких секторах как энергетика, транспорт, ИКТ, торговля и МСП, при этом выразив надежду на укрепление сотрудничества с будущим председателем в ОЧЭС - Албанией.
«Азербайджан постоянно работает над укреплением и расширением регионального сотрудничества. Мы играем активную роль в укреплении каспийско-черноморского сотрудничества посредством конкретных инициатив. Энергетика, транспорт, ИКТ, торговля и МСП являются одними из наших главных приоритетов, и мы надеемся на углубление нашего сотрудничества с отраслевыми учреждениями ОЧЭС и соответствующими организациями. Мы надеемся, что Албания, как следующий председатель, будет развивать сотрудничество плодотворными усилиями», - добавил он.
Глава МИД высоко оценил действия ОЧЭС, отметил, что организация поднялась на серьезный уровень в осуществлении региональных проектов.
«ОЧЭС поднялась до уровня важной платформы расширения взаимовыгодного сотрудничества в ряде областей, включая торговлю, энергетику, транспорт и туризм», - отметил Байрамов.
Х.Насирзаде
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