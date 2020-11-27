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СНГ 27.11.2020 20:15

Пандемия не оказала глобального влияния на выполнение гособоронзаказа - глава ОСК

Объединенная судостроительная корпорация сумела избежать глобального влияния пандемии на выполнение гособоронзаказа, сообщил в пятницу президент ОСК Алексей Рахманов.

"Глобального влияния пандемии (на гособоронзаказ - ИФ) нет. Мы предпринимаем все усилия для того, чтобы в этих непростых условиях люди работали. Мы смогли перегруппироваться за счет помощи региональной медицине, приобретения тест-систем и тестирования сотрудников, особого отношения к сдаточным командам, которые заходят на борт суда и работают в автономном режиме по неделям, а иногда и месяц", - заявил Рахманов журналистам в Калининграде.

При этом глава ОСК отметил, что "есть задержки где-то на месяц, на два, где-то на три, но глобальных изменений на сегодняшний день по графику гособоронзаказов из-за только пандемии у нас нет".

"Очень на это надеемся", - ответил Рахманов на уточняющий вопрос о перспективах сдачи до конца 2020 года большого десантного корабля "Петр Моргунов", строящегося на АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь".

В сентябре на корабле во время совмещенных ходовых и государственных испытаний произошла вспашка коронавируса, из-за чего они были приостановлены. В начале февраля этого года планировалось, что сдача БДК флоту состоится в первом полугодии 2020 года.

В начале ноября председатель совета директоров ОСК Георгий Полтавченко сообщил, что есть проблемы, связанные с коронавирусной пандемией. По словам Полтавченко, "в прошлую волну были проблемы в Северодвинске, сегодня они решаются".

"А так в целом заводы работают. У нас порядка 97 тысяч в целом по корпорации работников. Люди настроены позитивно", - заключил Полтавченко.

АО "Объединенная судостроительная корпорация" учреждено в марте 2007 г. 100% акций АО "ОСК" находится в федеральной собственности. В холдинг входят около 40 проектно-конструкторских бюро и специализированных научно-исследовательских центров, верфей, судоремонтных и машиностроительных предприятий. Предприятия ОСК строят гражданские и военные корабли.

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Тэги: РОССИЯ, КАЛИНИНГРАД, ОСК, ОБОРОНЗАКАЗ


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