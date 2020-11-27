Еврокомиссия подтверждает приверженность связи финансирования из бюджета ЕС с уважением верховенства права

Позиция Еврокомиссии (ЕК) по механизму обусловленности союзного бюджетного финансирования соблюдением норм правового государства странами ЕС остается неизменной, это справедливый механизм, заявил пресс-секретарь ЕК Эрик Мамер.
"Мы считаем, что принятый механизм обусловленности соответствует договоренности, которой достигли руководители (стран ЕС) на Европейском совете в июле. Мы полагаем, что этот механизм справедливо привязан к европейскому бюджету", - сказал официальный представитель ЕК в пятницу на брифинге в Брюсселе.
Его попросили прокомментировать совместное заявление, сделанное накануне премьер-министрами Венгрии и Польши Виктором Орбаном и Матеушем Моравецким, в котором они в очередной раз отвергли применение этого механизма при выделении союзных средств государствам-членам ЕС.
Мамер сообщил, что в Еврокомиссии ознакомились с этим заявлением. Он также подтвердил получение письма Моравецкого председателю ЕК Урсуле фон дер Ляйен, в котором глава польского правительства изложил свое несогласие с механизмом обусловленности.
"Конечно, мы ответим в соответствующее время. Председатель (фон дер Ляйен) объяснила позицию (Евро)комиссии, в частности, в среду в своем выступлении на пленарном заседании в Европейском парламенте", - сказал представитель ЕК.
Он добавил, что урегулированием этого вопроса занимается германское председательство Совета ЕС, но Еврокомиссия поддерживает все его усилия.
По словам Мамера, известно, что страны, возражающие против законопроекта о бюджете ЕС на 2021-2027 годы, имеют возможность доказать свою позицию в Суде Европейского союза.
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