Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0271 RUR   0.0225 GBR   2.2728 TRY   0.2156

Цена на нефть

26.11 $/bbl   WTI 45.81 0.10 Brent 47.80 -0.81

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 27.11.2020 20:27

Еврокомиссия подтверждает приверженность связи финансирования из бюджета ЕС с уважением верховенства права

Позиция Еврокомиссии (ЕК) по механизму обусловленности союзного бюджетного финансирования соблюдением норм правового государства странами ЕС остается неизменной, это справедливый механизм, заявил пресс-секретарь ЕК Эрик Мамер.

"Мы считаем, что принятый механизм обусловленности соответствует договоренности, которой достигли руководители (стран ЕС) на Европейском совете в июле. Мы полагаем, что этот механизм справедливо привязан к европейскому бюджету", - сказал официальный представитель ЕК в пятницу на брифинге в Брюсселе.

Его попросили прокомментировать совместное заявление, сделанное накануне премьер-министрами Венгрии и Польши Виктором Орбаном и Матеушем Моравецким, в котором они в очередной раз отвергли применение этого механизма при выделении союзных средств государствам-членам ЕС.

Мамер сообщил, что в Еврокомиссии ознакомились с этим заявлением. Он также подтвердил получение письма Моравецкого председателю ЕК Урсуле фон дер Ляйен, в котором глава польского правительства изложил свое несогласие с механизмом обусловленности.

"Конечно, мы ответим в соответствующее время. Председатель (фон дер Ляйен) объяснила позицию (Евро)комиссии, в частности, в среду в своем выступлении на пленарном заседании в Европейском парламенте", - сказал представитель ЕК.

Он добавил, что урегулированием этого вопроса занимается германское председательство Совета ЕС, но Еврокомиссия поддерживает все его усилия.

По словам Мамера, известно, что страны, возражающие против законопроекта о бюджете ЕС на 2021-2027 годы, имеют возможность доказать свою позицию в Суде Европейского союза.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, ЕВРОКОМИССИЯ, СТРАНЫ, ФИНАНСИРОВАНИЕ


Похожие новости


Произошедшее с Навальным иллюстрирует то, как ведет себя РФ на мировой арене - глава Еврокомиссии В Еврокомиссии ищут сотрудников, передающих журналистам конфиденциальную информацию Еврокомиссия займется поиском дополнительных средств для помощи пострадавшим от коронавируса странам ЕС Европарламент проголосовал за новую Европейскую комиссию ЕС назначил представительницу Эстонии главной по энергетике на фоне стремления к обеспечению безопасности поставок Юнкер побеседовал в Брюсселе со своей возможной преемницей на посту главы Еврокомиссии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]