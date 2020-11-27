Нафтогаз хочет начать изучение шельфа Черного моря, но опасается ВМФ РФ

НАК "Нафтогаз Украины" для работы в рамках освоения шельфа Черного моря предстоит найти пути минимизации рисков, связанных с влиянием присутствия Черноморского флота РФ, заявил глава правления НАК Андрей Коболев.
"Первый шаг, который мы планируем сделать после документального оформления решения правительства в рамках разработки черноморского шельфа, это его изучение. Это будет зависеть от фактора российского морского флота, который присутствует в Черном море и который нам активно мешал до этого осуществлять какие-либо действия. Нужно учесть этот аспект риска и найти путь для его минимизации", - сказал Коболев на онлайн-брифинге "Пять лет газовой независимости" в пятницу.
По его словам, задача "Нафтогаза" по разведке и разработке черноморского шельфа - проторить путь для привлечения к проекту международных инвесторов.
"Если мы продемонстрируем способность работать в этом регионе, способность делать разведку, и будет отсутствовать аспект военной агрессии, тогда мы сможем ожидать на появление международных компаний", - отметил глава НАК, добавив, что компания имеет договоренности с правительством о том, что это открытый проект для инвесторов.
Как сообщалось, кабинет министров принял постановление "О внесении изменений в порядок предоставления специальных разрешений на пользование недрами", которым предоставил НАК "Нафтогаз Украины" право на разведку и добычу нефти и газа на шельфе Черного моря без проведения аукциона.
Согласно различным оценкам, прогнозные и перспективные ресурсы шельфа Черного моря составляют порядка 1-2 трлн. куб. м газа и более 1 трлн тонн нефти с газовым конденсатом, что может обеспечить Украине дополнительную добычу в 10 млрд куб. м природного газа в год.
Коболев, назвав решение правительства "стартом одной из самых амбициозных историй", со своей стороны отметил, что НАК готова начать сейсмические исследования уже через несколько месяцев после получения лицензии и инвестировать в это как собственные средства, так и привлекать иностранных инвесторов.
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