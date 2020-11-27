Британия и ЕС еще могут заключить соглашение, если будет учтена позиция Лондона -британский переговорщик

У Великобритании и ЕС по-прежнему есть шанс добиться соглашения о будущих отношениях после Brexit, однако Лондон не откажется от своих требований, заявил в пятницу главный британский переговорщик Дэвид Фрост.

"Некоторые люди спрашивают меня, почему все еще идут переговоры. Мой ответ: это моя работа - сделать все возможное, чтобы убедиться в том, существуют ли условия для соглашения. Срок поздний, но сделка все-таки реальна, и я продолжу вести диалог, пока не станет ясно, что сделка невозможна", - написал Фрост в Twitter.

Ранее главный переговорщик от ЕС на переговорах с Британией Мишель Барнье заявил, что возвращается на переговоры в Лондон.

Фрост подчеркнул, что соглашение возможно при полном уважении к суверенитету Великобритании. В связи с этим он перечислил следующие требования Лондона: контроль британского правительства над границами страны, контроль над субсидиями и над рыболовной отраслью. Он отметил, что лишь на таком основании может начаться новый этап в отношениях Великобритании и ЕС.

"Мы продолжим серьезно работать для достижения этой цели, потому что соглашение на какой-либо иной основе не представляется возможным", - добавил он.

Барнье в свою очередь раньше предупреждал, что между сторонами "сохраняются те же значительные разногласия".

В онлайн-формате переговоры Британии и ЕС возобновились в начале этой недели.

На прошлой неделе переговоры между Лондоном и Брюсселем по вопросам торговли приостановили из-за выявленного случая заражения коронавирусом члена европейской делегации.

Великобритания ведет сложные переговоры с ЕС об отношениях сторон после Brexit. При этом считается, что именно сейчас переговорный процесс достиг особенно важного этапа.

В конце 2020 года завершается переходный период перед окончательным выходом Великобритании из ЕС. Предполагалось, что за это время стороны договорятся о принципах дальнейших отношений в самых разных сферах.