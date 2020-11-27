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Регион 27.11.2020 21:20

В Иране намерены значительно ограничить доступ во все правительственные учреждения в рамках борьбы с COVID-19

В Иране максимально ограничат доступ во властные учреждения в рамках борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на директиву иранского правительства.

Кроме того, по информации агентства, с 28 ноября в государственных учреждениях сможет находиться только основной персонал, который составляет не более 30% всех сотрудников.

На какой срок рассчитано данное ограничение, в документе не указано.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в Иране за время пандемии выявили более 922 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 47 тыс. пациентов с COVID-19 скончались.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН, КОРОНАВИРУС, ОГРАНИЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]