В Иране намерены значительно ограничить доступ во все правительственные учреждения в рамках борьбы с COVID-19

В Иране максимально ограничат доступ во властные учреждения в рамках борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на директиву иранского правительства.
Кроме того, по информации агентства, с 28 ноября в государственных учреждениях сможет находиться только основной персонал, который составляет не более 30% всех сотрудников.
На какой срок рассчитано данное ограничение, в документе не указано.
Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в Иране за время пандемии выявили более 922 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 47 тыс. пациентов с COVID-19 скончались.
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