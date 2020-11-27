В Армении сообщили о подготовке визита Пашиняна в Россию

Премьер-министр Армении Никол Пашинян собирается посетить с визитом Россию, сообщается на сайте правительства республики.

В сообщении отмечается, что решением Пашиняна начальник службы протокола аппарата главы правительства Эдуард Арутюнян командируется в Москву с 30 ноября по 4 декабря включительно "с целью подготовки визита премьер-министра Республики Армения".

О возможных сроках визита Пашиняна в Москву официально не сообщается.

Между тем источник в правительстве Армении сообщил "Интерфаксу", что Пашинян может посетить Москву 3 декабря.

"Предположительно, визит состоится 3 декабря", - сказал собеседник агентства.

По его словам, Пашинян в Москве примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета.

Главы правительств стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 9 октября в Ереване договорились, что очередное заседание Евразийского межправительственного совета состоится 4 декабря в Москве.