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Регион 27.11.2020 20:05

В Армении сообщили о подготовке визита Пашиняна в Россию

Премьер-министр Армении Никол Пашинян собирается посетить с визитом Россию, сообщается на сайте правительства республики.

В сообщении отмечается, что решением Пашиняна начальник службы протокола аппарата главы правительства Эдуард Арутюнян командируется в Москву с 30 ноября по 4 декабря включительно "с целью подготовки визита премьер-министра Республики Армения".

О возможных сроках визита Пашиняна в Москву официально не сообщается.

Между тем источник в правительстве Армении сообщил "Интерфаксу", что Пашинян может посетить Москву 3 декабря.

"Предположительно, визит состоится 3 декабря", - сказал собеседник агентства.

По его словам, Пашинян в Москве примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета.

Главы правительств стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 9 октября в Ереване договорились, что очередное заседание Евразийского межправительственного совета состоится 4 декабря в Москве.

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Тэги: ПАШИНЯН, РОССИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]