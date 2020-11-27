Американский суд отказался удовлетворить иск штаба Трампа против процесса выборов в Пенсильвании

Апелляционный суд третьего округа США, в введение которого входит штат Пенсильвания, принял постановление в поддержку решения местного суда об отклонении иска предвыборного штаба президента Дональда Трампа относительно организации выборов в этом штате.
"Утверждения штаба (о нечестности выборов - ИФ) не имеют обоснования", - отмечается в постановлении суда.
"Обвинения нуждаются в конкретных заявлениях, а затем в доказательствах. У нас же нет ни того, ни другого", - заявили в суде.
Таким образом, суд принял решение не отменять утверждение результатов выборов в штате, где ранее в ноябре было объявлено о победе кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена.
Ранее Трамп назвал чиновников в штатах Джорджия и Пенсильвания "врагами государства" и "коммунистами", которые помогли Байдену выиграть выборы за счет фальсификации итогов.
Выборы в США состоялись 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитаны, официальные результаты обработки бюллетеней будут известны позднее. На основании имеющихся данных 7 ноября ведущие американские СМИ спрогнозировали победу Байдена на выборах президента. Сам Байден также в обращении к нации объявил себя победителем выборов, с успехом на них его поздравили многие мировые лидеры.
Республиканец Трамп, который обвинил демократов в мошенничестве и в том, что они "украли" у него победу, не признает поражения. Он инициировал ряд судебных исков с целью добиться пересмотра результатов голосования в нескольких штатах.
Избиратели коллегии выборщиков в каждом штате должны проголосовать 14 декабря.
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