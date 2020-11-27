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Американский суд отказался удовлетворить иск штаба Трампа против процесса выборов в Пенсильвании

Апелляционный суд третьего округа США, в введение которого входит штат Пенсильвания, принял постановление в поддержку решения местного суда об отклонении иска предвыборного штаба президента Дональда Трампа относительно организации выборов в этом штате.

"Утверждения штаба (о нечестности выборов - ИФ) не имеют обоснования", - отмечается в постановлении суда.

"Обвинения нуждаются в конкретных заявлениях, а затем в доказательствах. У нас же нет ни того, ни другого", - заявили в суде.

Таким образом, суд принял решение не отменять утверждение результатов выборов в штате, где ранее в ноябре было объявлено о победе кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена.

Ранее Трамп назвал чиновников в штатах Джорджия и Пенсильвания "врагами государства" и "коммунистами", которые помогли Байдену выиграть выборы за счет фальсификации итогов.

Выборы в США состоялись 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитаны, официальные результаты обработки бюллетеней будут известны позднее. На основании имеющихся данных 7 ноября ведущие американские СМИ спрогнозировали победу Байдена на выборах президента. Сам Байден также в обращении к нации объявил себя победителем выборов, с успехом на них его поздравили многие мировые лидеры.

Республиканец Трамп, который обвинил демократов в мошенничестве и в том, что они "украли" у него победу, не признает поражения. Он инициировал ряд судебных исков с целью добиться пересмотра результатов голосования в нескольких штатах.

Избиратели коллегии выборщиков в каждом штате должны проголосовать 14 декабря.

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Тэги: США, ПЕНСИЛЬВАНИЯ, ИСК, ОТКАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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