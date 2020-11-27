Неформальная встреча министерского комитета ОПЕК+ перенесена, общая позиция - в отсрочке увеличения добычи

Неформальная встреча сопредседателей министерского мониторингового комитета ОПЕК+ с членами комитета, намечавшаяся на субботу, 28 ноября, перенесена на воскресенье, сообщили "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с ситуацией.

Три источника агентства сообщили, что общая позиция стран ОПЕК+ в том, что нужно продлить действующие ограничения по добыче нефти, базовый вариант - на первый квартал 2021 года.

Один из собеседников отметил, что в настоящее время обсуждаются детали того, когда и в каких объемах наращивать добычу.

По словам другого, вряд ли возможен вариант пролонгации ограничений на 6 месяцев.

Еще один источник также заметил, что вряд ли будет положительно решен вопрос о пересмотре квот, который, как сообщали СМИ, поднимал ряд стран ОПЕК. "Такой вопрос даже не поднимается", - сказал один из собеседников "Интерфакса".