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ТЭК 27.11.2020 22:54

Неформальная встреча министерского комитета ОПЕК+ перенесена, общая позиция - в отсрочке увеличения добычи

Неформальная встреча сопредседателей министерского мониторингового комитета ОПЕК+ с членами комитета, намечавшаяся на субботу, 28 ноября, перенесена на воскресенье, сообщили "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с ситуацией.

Три источника агентства сообщили, что общая позиция стран ОПЕК+ в том, что нужно продлить действующие ограничения по добыче нефти, базовый вариант - на первый квартал 2021 года.

Один из собеседников отметил, что в настоящее время обсуждаются детали того, когда и в каких объемах наращивать добычу.

По словам другого, вряд ли возможен вариант пролонгации ограничений на 6 месяцев.

Еще один источник также заметил, что вряд ли будет положительно решен вопрос о пересмотре квот, который, как сообщали СМИ, поднимал ряд стран ОПЕК. "Такой вопрос даже не поднимается", - сказал один из собеседников "Интерфакса".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ОПЕК, НЕФТЬ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]