Республиканцы обдумывают стратегию партии на случай ухода Трампа

Республиканцы в Сенате США задумались о будущем партии в случае завершения президентского срока Дональда Трампа, сообщает в пятницу американское издание The Hill со ссылкой на членов партии.

"Сейчас перед нами стоит серьезный вопрос: продолжит ли партия идти по пути политики Трампа или займет более традиционную консервативную позицию?" - заявил изданию стратег Республиканской партии Алекс Конант.

Он полагает, что на данный момент ответ на вопрос получить невозможно, так как на пути развития партии влияет множество факторов.

"Непосредственное направление партии будет определяться тем, какое у него (у Трампа - ИФ) будет влияние, когда он перестанет быть президентом", - считает социолог Республиканской партии Уит Айрес.

Он отметил, что многое будет зависеть от количества сторонников, которое удастся сохранить Трампу после ухода с поста президента.

"Мы никогда не вернемся к традиционной республиканской партии из-за популизма, который возник в Америке", - заключил Айрес.

Выборы в США состоялись 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитаны, официальные результаты обработки бюллетеней будут известны позднее. На основании имеющихся данных 7 ноября ведущие американские СМИ спрогнозировали победу Байдена на выборах президента. Сам Байден также в обращении к нации объявил себя победителем выборов, с успехом на них его поздравили многие мировые лидеры.

Республиканец Трамп, который обвинил демократов в мошенничестве и в том, что они "украли" у него победу, не признает поражения. Он инициировал ряд судебных исков с целью добиться пересмотра результатов голосования в нескольких штатах.