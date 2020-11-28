Суточный прирост новых случаев COVID-19 в Грузии снизился после антирекорда накануне

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у 4 тыс. 472 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 127 тыс. 942, сообщает в субботу грузинский Минздрав.

Накануне сообщалось о 4 тыс. 780 случаях заражения COVID-19, что являлось рекордным суточным приростом за месяц.

По данным ведомства, за минувшие сутки скончались 34 заболевших, число жертв коронавирусной инфекции возросло до 1 тыс. 195 человек.

В режиме карантина находятся 2 тыс. 76 человек, под наблюдением врачей в стационарах остаются 6 тыс. 286 человек, в специализированных гостиницах лечатся 3 тыс. 844 человек. Выздоровели 106 тыс. 328 больных.