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Здравоохранение 28.11.2020 17:38

27,1 тыс. новых случаев COVID-19 в РФ, 510 умерших, максимальное число выздоровевших - почти 27,3 тыс. - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 27,1 тыс. случаев, умерли за сутки 510 пациентов, по выздоровлению выписаны почти 27,3 тыс. человек, что является максимальным значением за весь период, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 27 тыс. 100 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5 тыс. 724 (21,1%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

В течение всей недели в РФ отмечена тенденция по увеличению числа выписанных по выздоровлению пациентов, за минувшие сутки были выписаны 27 тыс. 296 человек.

Количество выздоровевших пациентов растет и в Москве. За минувшие сутки в столице были выписаны 6 тыс. 633 человека. Прирост новых случаев COVID-19 составил 7 тыс. 320, были подтверждены 76 летальных исходов.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 2 млн 242 тыс. 633 случая коронавирусной инфекции (+ 1,2%), 39 тыс. 068 умерших и 1 млн 739 тыс. 470 выписанных.

Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 464 тыс. 095.

ПОКАЗАТЕЛИ ПРИРОСТА И СМЕРТНОСТИ В РЕГИОНАХ

По информации оперативного штаба, еще 3695 новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Санкт-Петербурге, 1065 - в Московской области, 464 - в Нижегородской области, 399 - в Карелии, 390 - в Свердловской области, 367 - в Архангельской области, 344 - в Воронежской области, 333 - в Красноярском крае, 331 - в Хабаровском крае, 320 - в Ростовской области, 301 - в Пермском крае, 281 - в Коми, по 277 новых пациентов в Мурманской области, Иркутской области. 270 - в Бурятии, 268 - в Вологодской области, 265 - в Забайкальском крае, 261 - в Челябинской области, 251 - в Саратовской области, 249 - в Ульяновской области, 248 - в Самарской области, 245 - в Волгоградской области, 242 - в Омской области, 239 - в Кировской области, 230 - в Приморском крае, 229 - в Крыму, 228 - в Алтайском крае, 227 - в Ставропольском крае, по 215 новых случаев в Ханты-Мансийском АО, Якутии.

По 209 новых диагнозов - в Тверской области, Ленинградской области, 205 - в Новгородской области. В других регионах России суточный прирост не превышает 200.

Согласно данным оперштаба, к субъектам с наименьшими темпами прироста за сутки относятся: Ненецкий автономный округ со значением 0,3%, Ханты-Мансийский автономный округ и Дагестан, где прирост новых случаев COVID-19 составил 0,6%, а также Карачаево-Черкессия, Кабардино-Балкария и Марий Эл со значением в 0,7%.

Согласно данным оперштаба о смертности, 70 пациентов скончались за сутки в Санкт-Петербурге, 23 - в Ростовской области, по 21 - в Московской области, Красноярском крае. По 15 летальных случаев в Воронежской области, Нижегородской области. 14 - в Иркутской области, 13 - в Пермском крае, 12 - в Омской области, по 10 летальных случаев в Дагестане, Свердловской области, Челябинской области, Алтайском крае.

По девять летальных исходов - в Коми, Бурятии, Вологодской области, восемь - в Краснодарском крае, по семь умерших в Хакасии, Саратовской области, Ставропольском крае. По шесть - в Крыму, Новосибирской области. По пять умерших в Тыве, Тверской области, Оренбургской области, Ульяновской области, Кемеровской области, Томской области, Ивановской области, Курской области, Забайкальском крае. По четыре летальных исхода в Ханты-Мансийском АО, Ямало-Ненецком АО, Самарской области, Мурманской области, Астраханской области. По три - в Карелии, Чечне, Чувашии, Якутии, Волгоградской области, Пензенской области, Белгородской области, Брянской области, Костромской области, Орловской области, Архангельской области, Севастополе. По два летальных исхода в Кабардино-Балкарии, Татарстане, Липецкой области, Рязанской области, Еврейской АО, Приморском крае. По одному - в Ингушетии, Башкирии, Марий Эл, Ленинградской области, Кировской области, Магаданской области, Смоленской области, Тульской области, Ярославской области.

ТЕСТИРОВАНИЕ

По информации Роспотребнадзора, опубликованной в субботу, в России нарастающим итогом проведено более 75,4 млн тестов на COVID-19, из них 587 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением в стране остается 497 тыс. 604 человек.

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Тэги: РОССИЯ, COVID, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]