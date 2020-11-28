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Дальнее зарубежье 28.11.2020 19:36

Победа Байдена затормозила процесс нормализации отношений Саудовской Аравии и Израиля

В Саудовской Аравии не спешат с заключением соглашения о нормализации отношений с Израилем из-за результатов президентских выборов в США, пишет в субботу газета The Wall Street Journal (WSJ).

Согласно информации газеты, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вернулся домой с пустыми руками после встречи в Неоме в Саудовской Аравии с кронпринцем Мухаммедом бен Салманом и госсекретарем США Майком Помпео. На этой встрече Нетаньяху и Помпео, как пишет газета, надеялись получить заверения в том, что соглашение сторон в пределах досягаемости.

Однако, по данным WSJ, после того, как преимущество на выборах США получил Джо Байден, а не Дональд Трамп, кронпринц Саудовской Аравии отказался от возможного соглашения с Израилем. "Помощники принца Саудовской Аравии заявили, что он жаждет выстроить связи с будущей администрацией избранного президента Джо Байдена, и поэтому не хочет идти на этот шаг (нормализацию отношений - ИФ) сейчас, поскольку он сможет использовать сделку в дальнейшем, чтобы помочь укреплению отношений с новым американским лидером", - пишет газета.

Байден заявлял, что поддерживает нормализацию отношений между Израилем и арабскими странами, однако занял более жесткую позицию по отношению к Саудовской Аравии из-за ситуации с правами человека в этой стране.

"Соглашение, заключенное при новом президенте, может выстроить более прочную основу для отношений между администрацией Байдена и Эр-Риядом", - пишет издание.

Помпео, который присутствовал на секретной встрече Нетаньяху и кронпринца Саудовской Аравии, видел в возможном соглашении вершину усилий администрации Трампа, направленных на изменение порядка и отношений в регионе.

Израиль при содействии США ранее заключил соглашения о нормализации отношений с ОАЭ и Бахрейном.

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Тэги: САУДАРАВИЯ, ИЗРАИЛЬ, США, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]