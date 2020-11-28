Победа Байдена затормозила процесс нормализации отношений Саудовской Аравии и Израиля

В Саудовской Аравии не спешат с заключением соглашения о нормализации отношений с Израилем из-за результатов президентских выборов в США, пишет в субботу газета The Wall Street Journal (WSJ).
Согласно информации газеты, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вернулся домой с пустыми руками после встречи в Неоме в Саудовской Аравии с кронпринцем Мухаммедом бен Салманом и госсекретарем США Майком Помпео. На этой встрече Нетаньяху и Помпео, как пишет газета, надеялись получить заверения в том, что соглашение сторон в пределах досягаемости.
Однако, по данным WSJ, после того, как преимущество на выборах США получил Джо Байден, а не Дональд Трамп, кронпринц Саудовской Аравии отказался от возможного соглашения с Израилем. "Помощники принца Саудовской Аравии заявили, что он жаждет выстроить связи с будущей администрацией избранного президента Джо Байдена, и поэтому не хочет идти на этот шаг (нормализацию отношений - ИФ) сейчас, поскольку он сможет использовать сделку в дальнейшем, чтобы помочь укреплению отношений с новым американским лидером", - пишет газета.
Байден заявлял, что поддерживает нормализацию отношений между Израилем и арабскими странами, однако занял более жесткую позицию по отношению к Саудовской Аравии из-за ситуации с правами человека в этой стране.
"Соглашение, заключенное при новом президенте, может выстроить более прочную основу для отношений между администрацией Байдена и Эр-Риядом", - пишет издание.
Помпео, который присутствовал на секретной встрече Нетаньяху и кронпринца Саудовской Аравии, видел в возможном соглашении вершину усилий администрации Трампа, направленных на изменение порядка и отношений в регионе.
Израиль при содействии США ранее заключил соглашения о нормализации отношений с ОАЭ и Бахрейном.
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