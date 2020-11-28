Спецназ США отрабатывает в Эстонии операции американского командования в Европе

Находящееся в Эстонии подразделение специальных операций стратегического уровня США отрабатывает операции американского командования в Европе, сообщил министр обороны балтийской республики Юри Луйк (Juri Luik).
"Важно, что в настоящее время в Эстонии находится подразделение стратегического уровня, которое напрямую специализируется на операциях под командованием Европейского командования США", - сказал Луйк на встрече с подразделением, сообщила в субботу пресс-служба министерства обороны.
"Постоянное присутствие американских спецподразделений в Эстонии является ярким примером приверженности и готовности США защищать НАТО и Эстонию, а также наших хороших двусторонних отношений", - заявил министр.
352-е подразделение специальных операций ВВС США отрабатывает в ноябре-декабре в воздушном пространстве Эстонии взаимодействие самолетов различного назначения с эстонскими операторами и другими подразделениями Сил обороны.
Вместе со спецподразделением в Эстонию прибыли самолеты ВВС США MC-130J Commando II, а также CV-22B Osprey, способный совершать вертикальные взлеты.
Основная цель 352-го подразделения специальных операций США в Эстонии - сотрудничество с командованием специальных операций Сил обороны с целью обучения и развития совместных действий сил спецназначения союзников. В частности, американцы и эстонцы отрабатывают высадку спецназа в тыл противника и его обратную доставку, сообщило эстонское телевидение.
Спецназ США был переброшен в Эстонию в 2014 году. В 2017 году в Эстонии была размещена боевая группа НАТО, состоящая из подразделений сил Великобритании, Франции и Дании.
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