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Здравоохранение 28.11.2020 22:47

Власти КНДР усиливают контроль за соблюдением ограничений из-за COVID-19

В КНДР в последнее время усилен мониторинг прибрежных районов с целью предотвращения распространения коронавируса COVID-19, сообщили южнокорейские СМИ.

Северокорейская газета "Нодон синмун" опубликовала статью, в которой говорится о необходимости "продолжения решительных действий по предотвращению распространения COVID-19, поскольку вирус продолжает возрождаться во всем мире, в том числе, в Южной Корее".

В статье говорится, что посты наблюдения, развернутые в прибрежных районах, усиливают мониторинг морских районов.

Кроме того, карантин введен в двух городах КНДР - в Хэджу и в Сончхоне.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КНДР, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]