Власти КНДР усиливают контроль за соблюдением ограничений из-за COVID-19

В КНДР в последнее время усилен мониторинг прибрежных районов с целью предотвращения распространения коронавируса COVID-19, сообщили южнокорейские СМИ.

Северокорейская газета "Нодон синмун" опубликовала статью, в которой говорится о необходимости "продолжения решительных действий по предотвращению распространения COVID-19, поскольку вирус продолжает возрождаться во всем мире, в том числе, в Южной Корее".

В статье говорится, что посты наблюдения, развернутые в прибрежных районах, усиливают мониторинг морских районов.

Кроме того, карантин введен в двух городах КНДР - в Хэджу и в Сончхоне.