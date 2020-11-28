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Здравоохранение 28.11.2020 18:11

Суточный прирост новых случаев COVID-19 в Белоруссии приблизился к 1,7 тыс

В Белоруссии по состоянию на 28 ноября зарегистрировано 133 тыс. 324 человека с положительным тестом на COVID-19, сообщили в Минздраве.

Прирост за последние сутки составил 1691 случай.

Последние несколько дней в Белоруссии наблюдается рост суточного показателя новых случаев COVID-19: так, накануне был зафиксирован 1621 случай, 26 ноября - 1563, 25 ноября - 1496, 24 ноября - 1471.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1 тыс. 143 пациента (на 27 ноября - 1136) с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией", - отметили в министерстве.

В Минздраве также сообщили, что на 28 ноября выздоровели и выписаны 111 тыс. 455 пациентов (на 27 ноября - 110 тыс. 152), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Таким образом, прирост за сутки составил 1 тыс. 303 человека.

Всего проведено 3 млн 220 тыс. 795 тестов (на 27 ноября - 3 млн. 188 тыс. 876).

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]