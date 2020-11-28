Суточный прирост новых случаев COVID-19 в Белоруссии приблизился к 1,7 тыс

В Белоруссии по состоянию на 28 ноября зарегистрировано 133 тыс. 324 человека с положительным тестом на COVID-19, сообщили в Минздраве.
Прирост за последние сутки составил 1691 случай.
Последние несколько дней в Белоруссии наблюдается рост суточного показателя новых случаев COVID-19: так, накануне был зафиксирован 1621 случай, 26 ноября - 1563, 25 ноября - 1496, 24 ноября - 1471.
"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1 тыс. 143 пациента (на 27 ноября - 1136) с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией", - отметили в министерстве.
В Минздраве также сообщили, что на 28 ноября выздоровели и выписаны 111 тыс. 455 пациентов (на 27 ноября - 110 тыс. 152), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Таким образом, прирост за сутки составил 1 тыс. 303 человека.
Всего проведено 3 млн 220 тыс. 795 тестов (на 27 ноября - 3 млн. 188 тыс. 876).
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