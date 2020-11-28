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Карабахский конфликт 28.11.2020 16:48

Пять человек подорвались на противотанковой мине в Физулинском районе - Генпрокуратура Азербайджана

Пять человек подорвались на противотанковой мине во время нахождения в Физулинском районе, сообщает Генпрокуратура Азербайджана.

“28 ноября в районе 15:20 пять гражданских лиц, находясь в машине, подорвались по первичным данным на противотанковой мине на территории села Ашагы Сейидахмедли Физулинского района”, - отмечается в сообщении.

Согласно данным ведомства, сотрудники прокуратуры незамедлительно прибыли на место происшествия, осмотрев тела погибших, назначив судебно-медицинскую экспертизу, а также проведя другие процессуальные действия.

“После установления личностей погибших, прокуратура возбудила уголовное дело по статьям 100.2 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 116.0.6 (нарушение международного гуманитарного права во время вооруженного конфликта) и другим статьям УК АР, поручив расследование Генпрокуратуре”, - отмечается в сообщении.

Как сообщает Генпрокуратура, в настоящее время ведется интенсивное расследование.

Х.Насирзаде


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Тэги: ГЕНПРОКУРАТУРА, МИНА, ПОДРЫВ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]