В ЕС осудили убийство иранского ученого-ядерщика

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель выразил соболезнования членам семей погибших и пожелал выздоровления пострадавшим во время теракта в Иране против физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, сообщила пресс-служба главы дипломатии ЕС.
"Это преступное деяние, противоречащее принципу уважения прав человека, за который выступает ЕС", - говорится в заявлении официального представителя Европейской внешнеполитической службы (ЕВС), распространенном в субботу в Брюсселе.
При этом в коммюнике не называются никакие имена, а лишь сообщается, что 27 ноября 2020 года в Абсарде "были убиты правительственный чиновник Ирана и несколько гражданских лиц в результате серии насильственных нападений".
"В это нестабильное время для всех сторон как никогда важно сохранять спокойствие и проявлять максимальную сдержанность, чтобы избежать эскалации, которая не может быть в чьих-либо интересах", - отмечается в заявлении представителя ЕВС.
В пятницу иранские СМИ сообщили со ссылкой на заявление Минобороны Ирана, что Фахризаде, руководивший организацией по исследованиям и инновациям при военном ведомстве, стал жертвой террористов.
Согласно открытым биографическим данным, Фахризаде в прошлом служил в Корпусе стражей исламской революции, занимал высокий пост в логистическом центре министерства обороны Ирана, а также руководил физическим исследовательским центром. На Западе Фахризаде называют архитектором военной составляющей иранской ядерной программы, который работал в рамках проекта 111 по созданию ядерной бомбы.
В Иране жертвами покушений стали не менее шести ученых, связанных с ядерными исследованиями.
Запад считает, что ядерные исследования Ирана носят военный характер, в то время как в Тегеране утверждают, что иранская ядерная программа имеет исключительно мирные цели.
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