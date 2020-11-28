Лавров обсудил с главой МИД Армении его визит в Москву 7 декабря

Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Армении Ара Айвазян в телефонном разговоре обсудили ход выполнения положений заявления лидеров России, Азербайджана и Армении по Карабаху, сообщил сайт МИД РФ.

"Стороны обсудили ход выполнения положений Заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября с.г., а также предстоящий 7 декабря с.г. рабочий визит главы внешнеполитического ведомства Армении в Москву", - говорится в сообщении.