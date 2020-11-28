Лавров обсудил с главой МИД Армении его визит в Москву 7 декабря

Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Армении Ара Айвазян в телефонном разговоре обсудили ход выполнения положений заявления лидеров России, Азербайджана и Армении по Карабаху, сообщил сайт МИД РФ.
"Стороны обсудили ход выполнения положений Заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября с.г., а также предстоящий 7 декабря с.г. рабочий визит главы внешнеполитического ведомства Армении в Москву", - говорится в сообщении.
СМИД ОИС призвал международные организации оказать экономическую поддержку Азербайджану в восстановлении Карабаха
В Карабах из Армении с момента прекращения огня вернулись свыше 21 тыс. человек
Пять человек подорвались на противотанковой мине в Физулинском районе - Генпрокуратура Азербайджана
Американский интернет-портал утверждает: иранского физика убили, чтобы помешать Байдену вернуть США в ядерную сделку с Ираном
Капвложения Татнефти в 2021г вряд ли достигнут 100 млрд руб. - ВТБ Капитал
Акционеры Татнефти уже не получат дивидендов до конца года - Ренессанс капитал
Власти КНДР усиливают контроль за соблюдением ограничений из-за COVID-19
Число новых случаев COVID-19 растет в Латвии, в Литве снижается после антирекорда накануне
Магазины открылись во Франции в рамках смягчения мер против COVID-19
ИВ Габалинского района направит около 2,7 млн манатов на строительство жилого здания
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
«Я уверен, что поддержка клиентов в это непростое время окупится сторицей»: интервью с Дариушом Каспршиком, Членом Наблюдательного Совета AccessBank
Банк Республика запускает кредитную кампанию «Выгодная Пятница»
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз
Вусал Гасымлы: Армения будет привлечена к международно-правовой ответственности