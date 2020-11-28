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Регион 28.11.2020 21:11

Лавров обсудил с главой МИД Армении его визит в Москву 7 декабря

Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Армении Ара Айвазян в телефонном разговоре обсудили ход выполнения положений заявления лидеров России, Азербайджана и Армении по Карабаху, сообщил сайт МИД РФ.

"Стороны обсудили ход выполнения положений Заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября с.г., а также предстоящий 7 декабря с.г. рабочий визит главы внешнеполитического ведомства Армении в Москву", - говорится в сообщении.

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Тэги: РОССИЯ, АРМЕНИЯ, МИД, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]