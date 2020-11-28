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Карабахский конфликт 28.11.2020 21:21

В Карабах из Армении с момента прекращения огня вернулись свыше 21 тыс. человек

За минувшие сутки в Нагорный Карабах при содействии российских миротворческих сил с территории Армении вернулись 2 тыс. 115 человек, сообщает в субботу министерство обороны РФ.

Всего с 14 ноября 2020 года в места прежнего проживания вернулись уже 21 083 человека.

Минобороны РФ отмечает, что "режим прекращения огня по всей линии соприкосновения соблюдается".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: КАРАБАХ, ВОЗВРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]