В Карабах из Армении с момента прекращения огня вернулись свыше 21 тыс. человек

За минувшие сутки в Нагорный Карабах при содействии российских миротворческих сил с территории Армении вернулись 2 тыс. 115 человек, сообщает в субботу министерство обороны РФ.

Всего с 14 ноября 2020 года в места прежнего проживания вернулись уже 21 083 человека.

Минобороны РФ отмечает, что "режим прекращения огня по всей линии соприкосновения соблюдается".