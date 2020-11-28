СМИД ОИС призвал международные организации оказать экономическую поддержку Азербайджану в восстановлении Карабаха

Совет министров стран-членов Организации Исламского Сотрудничества (ОИС) по итогам 47-го заседания принял ряд резолюций, касающихся агрессии Армении против Азербайджана.

В сообщении МИД Азербайджана отмечается, что, в частности, была принята резолюция «Агрессия Армении против Азербайджана», в которых страны ОИС осудили ракетно-артиллерийские удары ВС Армении по азербайджанским городам Гянджа, Барда, Тертер в период с 27 сентября по 9 ноября 2020 года, приведших к гибели большого числа гражданского населения.

Кроме этого, страны ОИС приветствовали трехстороннее заявление президентов Азербайджана и России, а также премьера Армении по приостановлению боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Главы МИД ОИС также приняли резолюцию «Экономическая помощь Азербайджанской Республике», в котором содержится призыв к Исламскому банку развития и другим Исламским финансовым институтам оказать поддержку в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана. Резолюция включает призыв к международным институтам поддержать экономическое и социальное развитие Азербайджана.

По итогам заседания министры приняли резолюцию, в которых серьезно осуждается разрушение, разграбление, осквернение исламских религиозных, исторических и культурных ценностей со стороны Армении на территориях Азербайджана, находившихся под оккупацией. Главы МИД стран ОИС также выразили согласие с тем, что Азербайджан имеет право требовать у Армении возмещения и компенсации за причиненный ущерб.

Р.Ахмедов