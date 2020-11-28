Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0271 RUR   0.0225 GBR   2.2728 TRY   0.2156

Цена на нефть

26.11 $/bbl   WTI 45.81 0.10 Brent 47.80 -0.81

Погода в Баку

  ночь день

Карабахский конфликт 28.11.2020 22:34

СМИД ОИС призвал международные организации оказать экономическую поддержку Азербайджану в восстановлении Карабаха

Совет министров стран-членов Организации Исламского Сотрудничества (ОИС) по итогам 47-го заседания принял ряд резолюций, касающихся агрессии Армении против Азербайджана.

В сообщении МИД Азербайджана отмечается, что, в частности, была принята резолюция «Агрессия Армении против Азербайджана», в которых страны ОИС осудили ракетно-артиллерийские удары ВС Армении по азербайджанским городам Гянджа, Барда, Тертер в период с 27 сентября по 9 ноября 2020 года, приведших к гибели большого числа гражданского населения.

Кроме этого, страны ОИС приветствовали трехстороннее заявление президентов Азербайджана и России, а также премьера Армении по приостановлению боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Главы МИД ОИС также приняли резолюцию «Экономическая помощь Азербайджанской Республике», в котором содержится призыв к Исламскому банку развития и другим Исламским финансовым институтам оказать поддержку в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана. Резолюция включает призыв к международным институтам поддержать экономическое и социальное развитие Азербайджана.

По итогам заседания министры приняли резолюцию, в которых серьезно осуждается разрушение, разграбление, осквернение исламских религиозных, исторических и культурных ценностей со стороны Армении на территориях Азербайджана, находившихся под оккупацией. Главы МИД стран ОИС также выразили согласие с тем, что Азербайджан имеет право требовать у Армении возмещения и компенсации за причиненный ущерб.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]