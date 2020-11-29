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Здравоохранение 29.11.2020 09:06

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 62 млн человек - университет Хопкинса

С начала пандемии COVID-19 во всем мире коронавирусом заразились 62 млн 84 тыс. 566 человек, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

По его данным на 03:30 воскресенья, от связанных с вирусом заболеваний скончались 1 млн 449 тыс. 642 человека.

Излечились 39 млн 665 тыс. 623 заболевших.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, ВИРУС, РАСПРОСТРАНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]