Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 62 млн человек - университет Хопкинса

С начала пандемии COVID-19 во всем мире коронавирусом заразились 62 млн 84 тыс. 566 человек, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

По его данным на 03:30 воскресенья, от связанных с вирусом заболеваний скончались 1 млн 449 тыс. 642 человека.

Излечились 39 млн 665 тыс. 623 заболевших.