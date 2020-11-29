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Регион 29.11.2020 10:45

Турция выступает за привлечение к ответственности виновных в убийстве иранского физика - турецкий МИД

Турция осудила убийство в Иране физика-ядерщика Мохсена Фахризаде и потребовала найти и привлечь к ответственности виновных в преступлении, заявил МИД страны.

"Мы осуждаем это ужасное убийство и выражаем соболезнования правительству Ирана и близким убитого", - говорится в распространенном заявлении МИД Турции.

В нем отмечается, что все виновные в убийстве должны быть установлены и привлечены к ответственности.

МИД также призвал "все стороны действовать в соответствии со здравым смыслом и сдержанностью" во имя поддержания мира и спокойствия в регионе, подчеркнув, что Турция выступает против всех видов терроризма.

В пятницу иранские СМИ сообщили со ссылкой на заявление Минобороны Ирана, что Фахризаде, руководивший организацией по исследованиям и инновациям при военном ведомстве, стал жертвой террористов.

Обстоятельства убийства ученого дают повод полагать, что в нем замешан Израиль, заявил глава МИД Ирана Джавад Зариф.

"Террористы убили сегодня выдающегося иранского ученого. Эта трусость при серьезных указаниях на роль Израиля демонстрирует отчаянную воинственность преступников", - написал Зариф в твиттере, призвав международное сообщество осудить этот акт терроризма.

Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи пообещал отомстить за убийство.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ИРАН, УБИЙСТВО, ОСУЖДЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]