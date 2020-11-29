Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о диалоге с Россией с "позиции силы", отметила, что Германия является зависимой страной в сфере безопасности.

"По мнению Крамп-Карренбауэр, с Россией необходимо вести диалог, в том числе по вопросу разоружения, но "с позиции силы": "Это всегда было хорошей позицией германской внешней политики, и так должно остаться в будущем". О "хорошей позиции германской внешней политики с позиции силы", честно говоря, не слышали. И Министерство обороны России уже всё сказало Министерству обороны Германии на этот счёт", - написала Захарова на своей странице в фейсбуке.

"Германия до сих пор находится, не уверена, что в хорошей, но точно в очень интересной позиции - "зависимой страны в сфере безопасности". И ведь не мой это вывод, что показательно. Я цитирую саму Аннегрет, признавшую, что ФРГ целиком и полностью в военной сфере несостоятельна без США", - продолжила Захарова.

По словам Захаровой, "когда сила есть, но она не твоя, ты ее не можешь контролировать, а распоряжаться ею тебе не дают, и при этом ты боишься ее лишиться - это признак зависимости. Проще говоря, позиция швах. Кстати, слово это пришло из Германии и означает "слабость, несостоятельность, некомпетентность".