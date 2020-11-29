Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0271 RUR   0.0225 GBR   2.2728 TRY   0.2156

Цена на нефть

26.11 $/bbl   WTI 45.81 0.10 Brent 47.80 -0.81

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 29.11.2020 13:29

Почти 13 тыс. новых случаев COVID-19 выявлено на Украине

На Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 12 тыс. 978 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, умерли 120 пациентов, сообщил министр здравоохранения республики Максим Степанов.

"12 978 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 29 ноября 2020 года. В частности, заболели 599 детей и 408 медработников. Также за минувшие сутки госпитализировано - 1561 человек, летальных случаев - 120, выздоровели - 4243 человека", - написал Степанов в воскресенье в фейсбуке.

Накануне на Украине был зафиксирован новый антирекорд - 16 тыс. 294 выявленных случаев инфицирования коронавирусом.

Количество инфицированных на Украине с начала пандемии на утро воскресенья составило 722 тыс. 679 человек, 12 тыс. 213 человек умерли от COVID-19, выздоровели - 339 тыс. 378 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1740), Одесской (1280), Днепропетровской (1164), Запорожской (854) и Киевской (782) областях.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


Похожие новости


На Украине новый антирекорд по числу заражений COVID-19 - более 16,2 тыс. за сутки Более 10 тыс новых случаев COVID-19 выявлено на Украине На Украине новый антирекорд по числу заражений коронавирусом - 12,5 тыс за сутки Госпитализированный Зеленский сообщил, что продолжает работать Президент Украины госпитализирован с коронавирусом У Зеленского выявили коронавирус, он чувствует себя хорошо - Офис президента

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]