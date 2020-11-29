Почти 13 тыс. новых случаев COVID-19 выявлено на Украине

На Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 12 тыс. 978 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, умерли 120 пациентов, сообщил министр здравоохранения республики Максим Степанов.
"12 978 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 29 ноября 2020 года. В частности, заболели 599 детей и 408 медработников. Также за минувшие сутки госпитализировано - 1561 человек, летальных случаев - 120, выздоровели - 4243 человека", - написал Степанов в воскресенье в фейсбуке.
Накануне на Украине был зафиксирован новый антирекорд - 16 тыс. 294 выявленных случаев инфицирования коронавирусом.
Количество инфицированных на Украине с начала пандемии на утро воскресенья составило 722 тыс. 679 человек, 12 тыс. 213 человек умерли от COVID-19, выздоровели - 339 тыс. 378 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1740), Одесской (1280), Днепропетровской (1164), Запорожской (854) и Киевской (782) областях.
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