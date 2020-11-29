В Грузии почти 4,5 тыс. новых заражений COVID-19, скончались 35 человек

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у 4 тыс. 426 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 132 тыс. 368, сообщает в воскресенье грузинский Минздрав.

Накануне сообщалось о 4 тыс. 472 случаях заражения COVID-19.

По данным ведомства, число жертв коронавирусной инфекции - 1 тыс. 230. За минувшие сутки скончались 35 человек.

В режиме карантина находятся 2 тыс. 33 человека, под наблюдением врачей в стационарах остаются 6 тыс. 373 человек, в специализированных гостиницах лечатся 3 тыс. 945 человек. Выздоровели 110 тыс. 49 больных.