В Грузии почти 4,5 тыс. новых заражений COVID-19, скончались 35 человек

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у 4 тыс. 426 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 132 тыс. 368, сообщает в воскресенье грузинский Минздрав.
Накануне сообщалось о 4 тыс. 472 случаях заражения COVID-19.
По данным ведомства, число жертв коронавирусной инфекции - 1 тыс. 230. За минувшие сутки скончались 35 человек.
В режиме карантина находятся 2 тыс. 33 человека, под наблюдением врачей в стационарах остаются 6 тыс. 373 человек, в специализированных гостиницах лечатся 3 тыс. 945 человек. Выздоровели 110 тыс. 49 больных.
Глава МИД Азербайджана выразил соболезнования иранскому коллеге
В Карабах из Армении с момента прекращения огня вернулись более 23,5 тыс. человек - Минобороны РФ
Минобороны Азербайджана обеспечило доставку груза для российских миротворцев в Нагорном Карабахе
Израиль продолжит действовать против ядерной программы Ирана
Американский интернет-портал утверждает: иранского физика убили, чтобы помешать Байдену вернуть США в ядерную сделку с Ираном
Капвложения Татнефти в 2021г вряд ли достигнут 100 млрд руб. - ВТБ Капитал
ИВ Габалинского района направит около 2,7 млн манатов на строительство жилого здания
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
Ситуация с COVID-19 в США после Дня благодарения, наверняка, ухудшится - главный инфекционист
США должны до конца года получить вакцину от COVID-19 для 20 млн человек - Белый дом
Президент Армении выступил за формирование в стране правительства национального согласия
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
«Я уверен, что поддержка клиентов в это непростое время окупится сторицей»: интервью с Дариушом Каспршиком, Членом Наблюдательного Совета AccessBank
Банк Республика запускает кредитную кампанию «Выгодная Пятница»
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз
Вусал Гасымлы: Армения будет привлечена к международно-правовой ответственности