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Дальнее зарубежье 29.11.2020 17:54

КНДР усиливает меры против коронавируса вдоль демаркационной линии с Южной Кореей и на море

Власти КНДР в связи с угрозой коронавируса COVID-19 укрепляют режим безопасности на границах, в том числе у демаркационной линии с Южной Кореей, а также в прибрежных районах страны, сообщило в воскресенье Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"В приграничных районах и возле демаркационной линии, властям, рабочим и гражданам настоятельно рекомендовали держать крепкий заслон против эпидемии, придерживаться противоэпидемических протоколов и правил поведения, а также своевременно обращать внимание на любой аномальный феномен", - говорится в сообщении агентства.

Экстренные службы также ужесточили правила, по которым суда КНДР могут выходить в открытое море.

При этом, согласно ЦТАК, в данный момент "экстренная противоэпидемическая система" действует в КНДР в полную силу. Профилактические меры включают в себя развертывание дополнительных противоэпидемических контрольно-пропускных пунктов, информирование населения о путях распространения COVID-19, санитарную обработку импортируемых товаров и "искоренение бескультурных и негигиенических практик, которые могут привести к распространению эпидемии".

В то же время в сообщении не содержится информации о случаях заражения коронавирусом в КНДР.

Ранее поступали сообщения, что карантин введен в Пхеньяне, городе Хэджу и в провинции Чагандо в КНДР. В южнокорейском Национальном агентстве разведки в свою очередь высказывали предположение, что Пхеньян ввиду мер по сдерживанию коронавируса может отложить съезд Трудовой партии Кореи, который был запланирован на начало следующего года.

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Тэги: КНДР, КОРОНАВИРУС, МЕРЫ, УЖЕСТОЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]