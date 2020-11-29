КНДР усиливает меры против коронавируса вдоль демаркационной линии с Южной Кореей и на море

Власти КНДР в связи с угрозой коронавируса COVID-19 укрепляют режим безопасности на границах, в том числе у демаркационной линии с Южной Кореей, а также в прибрежных районах страны, сообщило в воскресенье Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"В приграничных районах и возле демаркационной линии, властям, рабочим и гражданам настоятельно рекомендовали держать крепкий заслон против эпидемии, придерживаться противоэпидемических протоколов и правил поведения, а также своевременно обращать внимание на любой аномальный феномен", - говорится в сообщении агентства.
Экстренные службы также ужесточили правила, по которым суда КНДР могут выходить в открытое море.
При этом, согласно ЦТАК, в данный момент "экстренная противоэпидемическая система" действует в КНДР в полную силу. Профилактические меры включают в себя развертывание дополнительных противоэпидемических контрольно-пропускных пунктов, информирование населения о путях распространения COVID-19, санитарную обработку импортируемых товаров и "искоренение бескультурных и негигиенических практик, которые могут привести к распространению эпидемии".
В то же время в сообщении не содержится информации о случаях заражения коронавирусом в КНДР.
Ранее поступали сообщения, что карантин введен в Пхеньяне, городе Хэджу и в провинции Чагандо в КНДР. В южнокорейском Национальном агентстве разведки в свою очередь высказывали предположение, что Пхеньян ввиду мер по сдерживанию коронавируса может отложить съезд Трудовой партии Кореи, который был запланирован на начало следующего года.
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