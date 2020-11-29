Очевидцы сообщили о движении военной техники в центр Минска

В центр Минска движется военная техника, сообщают "Интерфаксу" в воскресенье очевидцы.
Спецтехника, в том числе, автозаки и водомет, замечена на проспекте Независимости. По словам очевидцев, она выдвигается из Уручья, где базируется войсковая часть 3214 внутренних войск МВД Белоруссии.
О движении военной техники сообщают и в других районах города.
Как сообщает корреспондент "Интерфакс-Запад", усилены меры безопасности на Октябрьской площади и возле администрации президента, площадь оцеплена металлическими ограждениями.
Очевидцы сообщают о скоплении силовиков и у стелы "Минск - город-герой" на проспекте Победителей.
Спецтехника замечена также возле площади Независимости.
В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Самые массовые акции проходят по воскресеньям.
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