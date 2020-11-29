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Происшествия 29.11.2020 12:50

Очевидцы сообщили о движении военной техники в центр Минска

В центр Минска движется военная техника, сообщают "Интерфаксу" в воскресенье очевидцы.

Спецтехника, в том числе, автозаки и водомет, замечена на проспекте Независимости. По словам очевидцев, она выдвигается из Уручья, где базируется войсковая часть 3214 внутренних войск МВД Белоруссии.

О движении военной техники сообщают и в других районах города.

Как сообщает корреспондент "Интерфакс-Запад", усилены меры безопасности на Октябрьской площади и возле администрации президента, площадь оцеплена металлическими ограждениями.

Очевидцы сообщают о скоплении силовиков и у стелы "Минск - город-герой" на проспекте Победителей.

Спецтехника замечена также возле площади Независимости.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Самые массовые акции проходят по воскресеньям.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, МИНСК, ТЕХНИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]