Число случаев COVID-19 превысило в Белоруссии 135 тыс.

В Белоруссии по состоянию на 29 ноября зарегистрировано 135 тыс. 8 человек с положительным тестом на COVID-19, сообщили в воскресенье в Минздраве республики.
Прирост за последние сутки составил 1 тыс. 684 случай против 1 тыс. 691 днем ранее.
"За весь период распространения инфекции на территории страны умер 1 тыс. 151 пациент (на 28 ноября - 1 тыс. 143) с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией", - отметили в министерстве.
В Минздраве также сообщили, что на 29 ноября выздоровели и выписаны 113 тыс. 375 пациентов (на 28 ноября - 111 тыс. 455), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Таким образом, прирост за сутки составил 1 тыс. 920 человек.
Всего проведено 3 млн 253 тыс. 148 тестов (на 28 ноября - 3 млн 220 тыс. 795).
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