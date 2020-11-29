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Здравоохранение 29.11.2020 19:28

Число случаев COVID-19 превысило в Белоруссии 135 тыс.

В Белоруссии по состоянию на 29 ноября зарегистрировано 135 тыс. 8 человек с положительным тестом на COVID-19, сообщили в воскресенье в Минздраве республики.

Прирост за последние сутки составил 1 тыс. 684 случай против 1 тыс. 691 днем ранее.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умер 1 тыс. 151 пациент (на 28 ноября - 1 тыс. 143) с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией", - отметили в министерстве.

В Минздраве также сообщили, что на 29 ноября выздоровели и выписаны 113 тыс. 375 пациентов (на 28 ноября - 111 тыс. 455), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Таким образом, прирост за сутки составил 1 тыс. 920 человек.

Всего проведено 3 млн 253 тыс. 148 тестов (на 28 ноября - 3 млн 220 тыс. 795).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]